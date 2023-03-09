Более 200 человек ежегодно будут повышать квалификацию в тверском Центре опережающей профессиональной подготовки

Центр был открыт в 2019 году. Графика: vk.com/copp69

В Тверской области сформирован трёхлетний план работы Центра опережающей профессиональной подготовки. Как сообщает пресс-служба областного правительства, в Центре ежегодно будут повышать квалификацию более 200 человек. Это позволит обеспечить подготовку специалистов, владеющих актуальными технологиями.

Центр опережающей профессиональной подготовки – образовательная структура, которая обеспечивает подготовку кадров, необходимых для развития экономики области. Он был создан в 2019 году.

Основные направления деятельности центра в 2023-2025 годах: разработка и реализация востребованных предприятиями программ подготовки и переподготовки кадров; организация курсов повышения квалификации и стажировки на предприятиях молодых специалистов, преподавателей и мастеров производственного обучения; профориентация.

Отдельно отмечается, что центр будет содействовать повышению квалификации порядка 100 педагогов ежегодно и оказывать методическую поддержку преподавателям колледжей и руководителям компаний по вопросам подготовки востребованных специалистов.