Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 марта 2023 13:43

Подтвержден умеренно высокий уровень кредитоспособности Тверской области

Это согласно данным рейтинга АКРА
Алексей АНДРЕЕВ
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг нашего региона на уровне А(RU).

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг нашего региона на уровне А(RU).

Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Тверской области на уровне А(RU), прогноз «Стабильный». Это значит, что у нашего региона умеренно высокий уровень кредитоспособности

Как сообщила пресс-служба областного правительства, такая оценка обусловлена, в том числе низкой контролируемой долговой нагрузкой в регионе и наличием достаточного запаса ликвидности.

Уточняется, что наш регион нацелен на привлечение федеральной бюджетной поддержки вместо коммерческих кредитов – в настоящее время в Тверской области таких кредитов нет.м

- Сохранение и развитие финансовой устойчивости бюджетной системы Тверского региона - одна из главных задач на ближайшие годы, - неоднократно подчеркивал губернатор Игорь Руденя.

Агентством отмечен низкий уровень долговой нагрузки на бюджет Тверской области. На конец 2022 года соотношение долга и текущих доходов составило 18,2%. АКРА ожидает, что по итогам 2023-го соотношение может остаться приблизительно на таком же уровне.

Как сообщили в АКРА, налоговые поступления в бюджет Тверской области достаточно диверсифицированы: максимальная доля поступлений в 2021 году и за 10 месяцев 2022-го, по оценке АКРА, приходилась на обрабатывающие производства (23-24 %). Другие значимые с точки зрения доли налоговых поступлений отрасли - торговля, транспортировка и хранение, деятельность в области информации и связи, производство, передача и распределение электроэнергии.

Согласно аналитике АКРА, в Тверской области - диверсифицированная экономика с умеренными показателями развития. К ключевым секторам отнесены пищевое производство, транспорт, связь, производство электроэнергии.