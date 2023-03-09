Подтвержден умеренно высокий уровень кредитоспособности Тверской области

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг нашего региона на уровне А(RU). Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Тверской области на уровне А(RU), прогноз «Стабильный». Это значит, что у нашего региона умеренно высокий уровень кредитоспособности

Как сообщила пресс-служба областного правительства, такая оценка обусловлена, в том числе низкой контролируемой долговой нагрузкой в регионе и наличием достаточного запаса ликвидности.

Уточняется, что наш регион нацелен на привлечение федеральной бюджетной поддержки вместо коммерческих кредитов – в настоящее время в Тверской области таких кредитов нет.м

- Сохранение и развитие финансовой устойчивости бюджетной системы Тверского региона - одна из главных задач на ближайшие годы, - неоднократно подчеркивал губернатор Игорь Руденя.

Агентством отмечен низкий уровень долговой нагрузки на бюджет Тверской области. На конец 2022 года соотношение долга и текущих доходов составило 18,2%. АКРА ожидает, что по итогам 2023-го соотношение может остаться приблизительно на таком же уровне.

Как сообщили в АКРА, налоговые поступления в бюджет Тверской области достаточно диверсифицированы: максимальная доля поступлений в 2021 году и за 10 месяцев 2022-го, по оценке АКРА, приходилась на обрабатывающие производства (23-24 %). Другие значимые с точки зрения доли налоговых поступлений отрасли - торговля, транспортировка и хранение, деятельность в области информации и связи, производство, передача и распределение электроэнергии.

Согласно аналитике АКРА, в Тверской области - диверсифицированная экономика с умеренными показателями развития. К ключевым секторам отнесены пищевое производство, транспорт, связь, производство электроэнергии.