Названы 10 общественных зон Твери, за благоустройство которых будут голосовать горожане

Будет ли второй этап благоустройства Трехсвятской в 2024 году. Решат горожане. Графика: администрация Твери

Каждую весну тверичане выбирают, какие общественные пространства в городе городским властям нужно бы благоустроить на будущий год. Выбирают голосованием. С перечнем локаций, которые примут участие в конкурсе, в горадминистрации определяются заранее.

Список уже сформирован: в администрации Твери прошло заседание общественной комиссии проекта «Формирование комфортной городской среды», который будет воплощён в жизнь в 2024 году. Определен перечень из 10 объектов.

В этом году отбор общественных территорий стартует на единой платформе с 15 апреля и продлится до 31 мая.

- Принять участие в рейтинговом голосовании смогут все желающие, отдать предпочтение можно будет только одной территории, - поясняют в горадминистрации.

Немного статистики: в рамках этого проекта за минувшие годы в городе приведено в порядок немало видовых и значимых мест: работы по благоустройству были выполнены на бульварах Цанова и Радищева, в ландшафтном парке «Тьмака», в скверах Казакова и на улице Артюхиной, на аллее Славы в посёлке Мамулино, на площади у стелы «Тверь – город воинской славы», в сквере у памятника Михаилу Тверскому, в новых скверах на улице Можайского и в посёлке Химинститута. В 2021 году была благоустроена новая зона отдыха на Мигаловской набережной.

В текущем году благоустраивать будут Трехсвятскую, работы запланированы в два этапа, первый как раз стартует по весне.

Вот какие общественные пространства включили в голосование для благоустройства в 2024 году:

Центральный район:

Береговая полоса реки Тьмаки вдоль улицы Желябова и Тверского проспекта от моста в створе Свободного переулка до торгового центра «Олимп», включая лестницы

Набережная реки Волга от Монастырского моста до Дворца спорта «Юбилейный»

Улица Трёхсвятская (2 этап)

Заволжский район:

Сквер на ул. Артюхиной (2 этап)

Московский район:

Бобачевская роща

Набережная реки Волга от Смоленского переулка до Мелькомбината

Пролетарский район:

Улица Бобкова (сквер за Торговым центром «Тверь»)

Бульвар Ногина (от ул. Новикова до ул. 3-я Пухальского)

Набережная реки Волги (Рябеевское шоссе в районе дома 22)

Продолжение Мигаловской набережной (до улицы Дальняя пристань) (1 этап).