В Тверской области открыто 2624 счетов эскроу для покупки квартир в строящихся домах

Жители Твери все чаще покупают квартиры в строящихся домах Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Жители Твери приобретают жилье в строящихся домах посредством счетов эскроу. На 1 января 2023 года в регионе открыто 2624 таких счетов.

Более 14,7 миллиардов рублей уже перечислены застройщикам, около 5,8 тысяч счетов эскроу по завершенным проектам раскрыто: люди получили ключи от квартиры.

- При покупке строящегося жилья с использованием механизма проектного финансирования риски минимальны. Застройщик получит доступ к средствам дольщика только после сдачи дома в эксплуатацию. До этого момента деньги покупателя будут храниться на счете эскроу, а строительная работает над проектом за счет собственных или кредитных средств, - рассказал эксперт тверского отделения Банка России Александр Леонов.

В регионе увеличивается количество жилых комплексов, строящихся с привлечением банковских кредитов. На начало 2023 года 41 проект возводится за счет кредитов, общая сумма которых составляет 15,8 млрд рублей.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства на начало марта 2023 года в области было выдано 62 разрешения на строительство, 59 из которых предусматривают использование счетов эскроу. По данной схеме возводится 462 тысячи квадратных метров жилья.