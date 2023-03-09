Жителю Тверской области за неуплату отключили электричество

За долги квартиру отключили от внутридомовых сетей Фото: Мария ЛЕНЦ

В прокуратуру Селижаровского района с жалобой об отключении электрической энергии обратился местный житель.

Установлено, что у потребителя образовалась задолженность по оплате электроэнергии, поэтому квартиру в доме №21 по улице Комсомольской поселка Селище отключили от внутридомовых сетей.

Собственник квартиры о полном ограничении передачи электроэнергии не известили.

Права потребителя защитила прокуратура. Руководителю предприятия внесено представление, электроснабжение восстановлено.