Жителю Тверской области за неуплату отключили электричество

За долги квартиру отключили от внутридомовых сетей
Фото: Мария ЛЕНЦ
В прокуратуру Селижаровского района с жалобой об отключении электрической энергии обратился местный житель.
Установлено, что у потребителя образовалась задолженность по оплате электроэнергии, поэтому квартиру в доме №21 по улице Комсомольской поселка Селище отключили от внутридомовых сетей.
Собственник квартиры о полном ограничении передачи электроэнергии не известили.
Права потребителя защитила прокуратура. Руководителю предприятия внесено представление, электроснабжение восстановлено.