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НовостиОбщество9 марта 2023 12:50

Жителю Тверской области за неуплату отключили электричество

Но по требованию прокуратуры восстановили
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
За долги квартиру отключили от внутридомовых сетей

За долги квартиру отключили от внутридомовых сетей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В прокуратуру Селижаровского района с жалобой об отключении электрической энергии обратился местный житель.

Установлено, что у потребителя образовалась задолженность по оплате электроэнергии, поэтому квартиру в доме №21 по улице Комсомольской поселка Селище отключили от внутридомовых сетей.

Собственник квартиры о полном ограничении передачи электроэнергии не известили.

Права потребителя защитила прокуратура. Руководителю предприятия внесено представление, электроснабжение восстановлено.