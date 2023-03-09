В Тверской области открылась выставка, посвященная культурам России и Индонезии

Экспозиция представлена в Торжке до 19 апреля Фото: ПТО

В Торжке Тверской области открылась выставка "Две страны. Верность традициям", посвященная культурам России и Индонезии.

В экспозиции представлены 20 редких образцов батика, индонезийского традиционного искусства ручной росписи по ткани, картины современных российских художников.

Выставочный проект организован при участии посольства Индонезии в Москве, Общества Дружбы с Индонезией, Российской Ассоциацией Международного Сотрудничества, арт-проекта "Глазами Художника" и Всероссийского историко - этнографического музея. На открытие выставки в Торжок приехала делегация индонезийских дипломатов.

Выставка работает до 19 апреля по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Дзержинского, д.48, Гостиница Пожарских ВИЭМ.

В дальнейшем экспозиция будет представлена в других городах России.