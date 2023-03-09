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НовостиОбщество9 марта 2023 12:21

255 пар носков для военнослужащих связали подопечные психоневрологического интерната в Тверской области

Жители продолжают собирать гуманитарную помощь
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Торжке собирают гуманитарную помощь для военнослужащих Фото: tvereparhia.ru

В Торжке собирают гуманитарную помощь для военнослужащих Фото: tvereparhia.ru

В Торжке воспитанники воскресных школ, прихожане храмов и просто неравнодушные жители собирают гуманитарную помощь для военнослужащих, участвующих в СВО.

Люди приносят постельное белье, теплые вещи, медикаменты. Дети рисуют открытки и пишут письма.

- В воскресной школе при храме в честь святителя Николая Чудотворца дети напекли имбирных пряников и разукрасили их глазурью. 255 пар теплых вязаных носков передал Торжокский психоневрологический интернат для военнослужащих, - сообщает Торжокское благочиние Тверской епархии.

Перед отправкой гуманитарной помощи, настоятель Троицкого храма в Торжке священник Александр Данилин совершил молебен и окропил вязаные изделия святой водой.