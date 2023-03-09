Ранее судимый мужчина украл у женщины 120 000 рублей в Тверской области

Мужчина украл 120 000 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В полицию обратилась 52-летняя жительница Конаковского района и заявила о краже 120 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что злоумышленник проник в частный дом через террасу, выставив оконную раму, пока хозяйка была на работе, и совершил кражу.

Злоумышленником оказался 35-летний безработный ранее судимый местный житель. Фигурант был задержан и водворён в изолятор временного содержания. Подозреваемый сознался в содеянном, деньги он потратил на личные нужды.

Мужчина арестован. Возбуждено уголовное дело.