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НовостиОбщество9 марта 2023 11:15

Сливочное масло из гипермаркета в Твери не прошло проверку

В составе выявлены консерванты
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Сливочное масло не прошло проверку качества

Сливочное масло не прошло проверку качества

Фото: Андрей МИНАЕВ

Пробы сливочного масла "Традиционное 82,5%" были отобраны в одном из гипермаркетов Твери. Продукт был произведен в Московской области.

Проверку провели специалисты Тверской межобластной ветлаборатории и установили, что в составе молочного продукта содержатся жиры немолочного происхождения и консерванты: бензойная и сорбиновая кислоты.

Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителя.