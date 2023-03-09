С начала года в Тверской области 306 семей получили свидетельства на региональный маткапитал

Размер регионального маткапитала сейчас составляет 76 893 рубля. Фото: Архив "КП"

С начала 2023 года в регионе выдано 306 свидетельств на региональный материнский капитал. При этом 283 семьи уже успели воспользоваться средствами маткапитала.

- Право на получение регионального материнского капитала имеют женщины, родившие или усыновившие третьего ребенка либо последующих детей, а также мужчины, являющиеся единственными усыновителями третьего ребенка или последующих детей. Среди условий – получение федерального капитала на предыдущих детей, - напомнила пресс-служба областного правительства.

Размер выплаты сейчас составляет 76 893 рубля. Сумма не подлежит индексации.

Средства регионального маткапитала можно потратить на погашение ипотеки, на обеспечение коммуникациями жилых помещений, проведение ремонта, покупку мебели, бытовой техники, автомобиля или сельхозтехники, а также животных для личного подсобного хозяйства.

В региональной политике губернатор Игорь Руденя уделяет особое внимание поддержке многодетных семей. Благодаря принятым за последние годы решениям количество таких семей в регионе постоянно увеличивается. В 2016 году в Верхневолжье было 9967 многодетных семей, на 1 января 2023 года - 14 492.