Злоумышленник разобрал и вывез с дачного участка деревянный дом в Тверской области

Полиция разыскала злоумышленника Фото: Виктория ТУШКОВА

В полицию обратился 35-летний житель Московской области. Мужчина сообщил, что с его дачного участка в Калязинском районе неизвестный разобрал и вывез бревенчатый дом. Ущерб составил 250 000 рублей.

Полицейские в ходе розыска установили причастность к краже 39-летнего местного жителя. Для демонтажа и транспортировки дома злоумышленник нанял людей и технику. Похищенные брёвна он продал, а деньги потратил.

По статье "Кража" возбуждено и расследуется уголовное дело.