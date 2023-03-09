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НовостиПроисшествия9 марта 2023 9:31

Злоумышленник разобрал и вывез с дачного участка деревянный дом в Тверской области

Хозяин оценил ущерб в 250 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Полиция разыскала злоумышленника

Полиция разыскала злоумышленника

Фото: Виктория ТУШКОВА

В полицию обратился 35-летний житель Московской области. Мужчина сообщил, что с его дачного участка в Калязинском районе неизвестный разобрал и вывез бревенчатый дом. Ущерб составил 250 000 рублей.

Полицейские в ходе розыска установили причастность к краже 39-летнего местного жителя. Для демонтажа и транспортировки дома злоумышленник нанял людей и технику. Похищенные брёвна он продал, а деньги потратил.

По статье "Кража" возбуждено и расследуется уголовное дело.