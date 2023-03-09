Житель Тверской области украл у женщины 150 000 рублей и потратил на развлечения

Подозреваемого заключили под стражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию Осташкова обратилась 62-летняя местная жительница и сообщила, что неизвестный похитил с её счёта 150 000 рублей.

Накануне у потерпевшей собиралась большая компания. После вечеринки женщине поступило смс-оповещение о снятии с её счёта накоплений.

В ходе розыска был задержан ранее судимый 26-летний знакомый потерпевшей. Мужчина незаметно похитил карту и обналичил деньги.

Украденное он потратил на отдых в увеселительных заведениях Торжка, продукты и алкоголь.

На время следствия фигурант заключен под стражу. Расследуется уголовное дело.