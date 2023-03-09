За оскорбление соседки женщину оштрафовали на 3000 рублей в Тверской области

Женщину оштрафовали на 3000 рублей
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Удомельскую межрайонную прокуратуру обратилась местная жительница с жалобой на соседку.
В ходе проверки выяснилось, что женщины враждуют много лет. В ноябре прошлого года заявительница возвращалась из магазина, когда ее 64-летняя соседка выкрикнула из окна неприличное оскорбление.
Прокуратурой вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. За унижение чести и достоинства виновной придется заплатить 3000 рублей.