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НовостиОбщество9 марта 2023 6:11

За оскорбление соседки женщину оштрафовали на 3000 рублей в Тверской области

Проверку провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Женщину оштрафовали на 3000 рублей

Женщину оштрафовали на 3000 рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Удомельскую межрайонную прокуратуру обратилась местная жительница с жалобой на соседку.

В ходе проверки выяснилось, что женщины враждуют много лет. В ноябре прошлого года заявительница возвращалась из магазина, когда ее 64-летняя соседка выкрикнула из окна неприличное оскорбление.

Прокуратурой вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. За унижение чести и достоинства виновной придется заплатить 3000 рублей.