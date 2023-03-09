За пять лет в мероприятиях «Кванториума» в Твери приняли участие 161 330 человек

Технопарк отмечает пятилетие Фото: ПТО

Детский технопарк «Кванториум» в Твери отмечает пятилетие. Он был открыт в 2018 году на базе Тверского областного Центра юных техников.

- Наша задача - обеспечить образование детей в современном формате и в городах, и в сельской местности. Проект «Кванториум» даёт возможность не просто увидеть современные технологии на картинке, но и научиться их применять на практике, - считает губернатор Игорь Руденя.

За пять лет в мероприятиях «Кванториума» приняли участие 161 330 человек, обучение прошли 9250 школьников в возрасте от 7 до 17 лет. Технопарк воспитал 396 победителей и призеров всероссийских конкурсов и соревнований.

По поручению Игоря Рудени для технопарка был приобретен автомобиль, который стал мобильной лабораторией «Кванториума». С марта 2022 года реализуется программа «Школа наставников детского технопарка «Кванториум».