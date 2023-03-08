Водитель пострадал в ДТП на региональной трассе в Тверской области

ДТП произошло на дороге Зубцов-Крупцово. Фото: УГИБДД по Тверской области

Вечером 8 марта в Зубцовском районе Тверской области, на первом километре региональной автодороги Зубцов-Крупцово произошла авария.

По информации областной Госавтоинспекции, водитель отечественного ВАЗа (мужчина 1981 года рождения) не справился с управлением авто и врезался в "Мерседес".

В аварии пострадал водитель иномарки, мужчина 1985 года рождения. Его доставили в Ржевскую ЦРБ.

Как отмечают в ГИБДД, оба участника аварии были трезвы.