В Твери освятят новый храм в честь святителя Симеона, первого епископа Тверского

Храм в честь святителя Симеона, первого епископа Тверского, и его Небесного покровителя — преподобного Симеона Столпника. Фото: Тверская епархия.

В субботу 11 марта в Твери будет освящён новый храм в честь святителя Симеона, первого епископа Тверского, и его Небесного покровителя — преподобного Симеона Столпника. Чин Великого освящения совершит митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Тверская епархия приглашает желающих присоединиться к событию: «Приглашаем жителей и гостей города Твери стать участниками Великого освящения храма и помолиться за первой Божественной литургией. После Литургии будет совершена панихида по случаю дня поминовения усопших, которым является каждая суббота Великого поста».

Освящение начнётся в 9:00.

Храм располагается в ЖК «Медовый» (Тверь, ул. Медовая). Он был заложен 13 сентября 2021 года, в год празднования 750-летия Тверской епархии.