Тверской гидрометцентр: В регионе похолодает до -19

Тепло не за горами! Фото: Евгения ГУСЕВА

По данным Тверского гидрометцентра, на Тверь надвигаются мартовские морозы.

В четверг 9 марта в Твери 0...-2 градуса, по области в течение дня может быть до -7.

В ночь на пятницу в Твери -10, по области до -16.

В пятницу 10 марта в Твери будет уже прохладнее: -5. По региону возможно похолодание до -9.

Ночь на субботу станет самой морозной: до -19 по области и до -15 в Твери.

Но уже субботним днём температура может подняться до нуля. Ночные температуры тоже начнут расти.

Что до осадков, согласно прогнозам синоптиков, мокрый снег возможен в четверг - местами. В пятницу облачно с прояснениями и без осадков. В субботу опять набегут облака и к воскресенью возможны небольшие дожди.

Более подробный прогноз на выходные "КП"-Тверь" опубликует в четверг - следите за нашим сайтом.