В рейтинге доступности бензина Тверская область оказалась на 52 месте

Один литр АИ-92 стоит в регионе в среднем 47,27 руб. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На среднюю зарплату жителя Тверской области можно купить 812 литров бензина марки АИ-92. Наш регион оказался на 52-м месте среди 85 субъектов РФ по доступности бензина.

Рейтинг составили специалисты "РИА Рейтинг". Согласно исследованию, самый доступный бензин на Крайнем Севере (первое место у Ямало-Ненецкого автономного округа, где на среднюю зарплату можно купить 2685 литров АИ-92) и в Москве (2219 литров). Наименее доступно топливо в республиках Северного Кавказа (в Ингушетии, занявшей последнее место, на среднюю зарплату можно купить 586 литров АИ-92).

По цене топлива в лидерах выходит Чукотка — литр АИ-92 здесь стоит 63 рубля. Самый дешёвый бензин — в Ямало-Ненецком автономном округе — 41,88 рубля. В Тверской области один литр бензина указанной марки стоит 47,27 руб.

А КАК У СОСЕДЕЙ

Вот сколько литров АИ-92 можно купить в соседних регионах:

Московская область — 1292 литра

Вологодская область — 953 литра

Ярославская область — 880 литров

Новгородская область — 848 литров

Тверская область — 812 литров

Смоленская область — 745 литров

Псковская область — 701 литр