115 лет исполнилось со дня рождения 13-кратного чемпиона СССР, уроженца Тверской области Алексея Смирнова

Тверская земля родила много талантливых гребцов. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

8 марта 2023 года исполнилось 115 лет со дня рождения Алексея Дмитриевича Смирнова, Заслуженного мастера спорта СССР по академической гребле, Заслуженного тренера СССР, уроженца деревни Шебаршино Старицкого уезда Тверской губернии.

Алексей Смирнов был талантливейшим спортсменом, 13-кратным чемпионом СССР в разных классах судов. Своё последнее золото он выиграл на Чемпионате СССР 1951 года. На тот момент спортсмену было уже 43 года.

В Великую Отечественную войну Алексей Смирнов воевал на фронте, в особой мотострелковой бригаде. Кавалер ордена «Красной Звезды».

Жил в Москве, тренировал гребцов-динамовцев, среди его воспитанников были чемпионы. Алексей Смирнов также выступал тренером советской сборной на Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки.