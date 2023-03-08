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НовостиОбщество8 марта 2023 10:55

Полицейские в Тверской области поздравили с 8 Марта женщин-ветеранов, жён и матерей погибших коллег

Такую акцию сотрудники полиции традиционно проводят в честь женского праздника
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
В Верхневолжье продолжается всероссийская акция «8 Марта – В каждый Дом». Фото: УМВД России по Тверской области.

В Верхневолжье продолжается всероссийская акция «8 Марта – В каждый Дом». Фото: УМВД России по Тверской области.

По сложившейся традиции сотрудники полиции в Тверской области поздравили с 8 Марта женщин-ветеранов органов внутренних дел и посетили в преддверии праздника жён своих коллег, погибших при выполнении служебного долга.

Начальник межмуниципального отдела МВД России «Краснохолмский» Алексей Куликов вручил женщинам праздничные букеты и подарки. Пожелав крепкого здоровья, благополучия и весеннего настроения, подполковник отметил, что эти женщины всегда могут рассчитывать на его помощь.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Ржевский» также навестили близких своих погибших товарищей. Инспекторы Госавтоинспекции подарили маме погибшего коллеги букет весенних цветов и подарок. Женщина поблагодарила полицейских за внимание и заботу, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Тверской области.