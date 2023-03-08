В Тверской области открыто четыре маршрута здоровья

За ЗОЖ! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Твери, Торжке, Западнодвинском и Старицком муниципальных округах Тверской области открыты маршруты здоровья, сообщает пресс-служба правительства региона.

Их организуют в рамках проекта «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья», который нацелен на развитие условий для ведения здорового образа жизни.

Проект подразумевает паспортизацию маршрутов здоровья, создание пунктов самоконтроля здоровья, подготовку инструкторов ЗОЖ и формирование муниципальных команд для участия в соревнованиях по фоновой ходьбе.

В Твери протяжённость маршрута здоровья составляет 8,5 км. Он идёт от памятника Пушкину в Горсаду до памятника Андрею Дементьеву, по Новому мосту, мимо Речного вокзала и памятника Афанасию Никитину. Далее маршрут ведёт до скейт-парка в районе Ленинградской заставы, поворачивает на Старый мост, идёт мимо стадиона Химик, по монастырскому мосту к Обелиску Победы. После - к Императорскому путевому дворцу, мимо здания Тверского объединённого музея, драмтеатра, библиотеки имени Горького к кинотеатру «Звезда». Финальная точка – памятник рыбаку.

В Торжке протяжённость маршрута – 7,4 км, в Западнодвинском округе - 7,1 км, в Старицком округе – 7 км. Каждый маршрут здоровья можно найти на сайте «Маршруты здоровья».