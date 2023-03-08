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НовостиОбщество8 марта 2023 7:20

На дорогах Тверской области сохраняется гололедица

Днём 8 марта возможен снег
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
8 марта в регионе до +1, скользко, возможен снег.

8 марта в регионе до +1, скользко, возможен снег.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На дорогах Тверской области сохраняется гололедица - о жёлтом уровне опасности предупреждает Гидрометцентр РФ.

Сегодня, в праздничный день 8 марта, в регионе до +1, облачно, осадки (снег, мокрый снег). Видимость во время снегопада - 1-4 километра. Ветер южный, 5 м/с.

Будущей ночью в Твери -3, по области может быть холоднее. Без осадков.

Снега не ожидается и в рабочий четверг 9 марта. Небо будет облачным, синоптики прогнозируют днём -1.