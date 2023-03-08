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НовостиОбщество8 марта 2023 6:22

8 марта в Ржевский филиал Музея Победы женщин пускают бесплатно

В женский праздник гостьи могут ознакомиться с экспозициями музея «Ставка Сталина» и музейного павильона Ржевского мемориала Советскому солдату
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Ржевский мемориал Советскому солдату.

Ржевский мемориал Советскому солдату.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Музей Победы сделал женщинам подарок на 8 марта - в этот день в Ржевский филиал Музея Победы представительниц прекрасного пола пускают бесплатно. Гостьи могут ознакомиться с экспозициями музея «Ставка Сталина» и съездить на Ржевский мемориал Советскому солдату.

В музее «Ставка Сталина» (деревня Хорошево Ржевского района) сейчас проходит выставка «Титаны Ржева», на которой представлены трофеи красноармейцев, взятые в ходе Ржевской битвы.

Гости Ржевского мемориала Советскому солдату могут посетить музейно-выставочный павильон. Здесь работает мультимедийная экспозиция, с помощью которой можно ознакомиться с фотографиями, фронтовыми письмами, рассказами, воспоминаниями участников Ржевской битвы, а также увидеть раритеты, найденные на местах боёв.