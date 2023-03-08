8 марта в Ржевский филиал Музея Победы женщин пускают бесплатно

Ржевский мемориал Советскому солдату. Фото: Александр ЖМУЛИН

Музей Победы сделал женщинам подарок на 8 марта - в этот день в Ржевский филиал Музея Победы представительниц прекрасного пола пускают бесплатно. Гостьи могут ознакомиться с экспозициями музея «Ставка Сталина» и съездить на Ржевский мемориал Советскому солдату.

В музее «Ставка Сталина» (деревня Хорошево Ржевского района) сейчас проходит выставка «Титаны Ржева», на которой представлены трофеи красноармейцев, взятые в ходе Ржевской битвы.

Гости Ржевского мемориала Советскому солдату могут посетить музейно-выставочный павильон. Здесь работает мультимедийная экспозиция, с помощью которой можно ознакомиться с фотографиями, фронтовыми письмами, рассказами, воспоминаниями участников Ржевской битвы, а также увидеть раритеты, найденные на местах боёв.