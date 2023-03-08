Горожанка, 47 лет, двое детей: Портрет жительницы Тверской области "нарисовал" Тверьстат

С праздником, милые женщины! Фото: ИВАНОВА Диана

В Тверской области по-прежнему женщин больше, чем мужчин. На момент проведения Всероссийской переписи населения в регионе проживали 669 897 женщин, что составляет 54% всего населения. Женскую статистику в празднику 8 Марта подготовил Тверьстат.

Вот несколько интересных фактов о прекрасной половине населения Тверской области.

1. Женщины преимущественно горожанки. В городах их примерно в 3,5 раза больше, чем на селе.

2. Средний возраст жительниц Тверской области 47 лет. Почти половина (49%) наших женщин пребывает в трудоспособном возрасте (16 - 56,5 лет), 38% – в пенсионном.

3. Больше половины (51%) прекрасных дам в возрасте от 16 лет и старше - замужем. По крайней мере именно так они сами сообщили переписчикам. Из них официально расписаны в органах ЗАГС 91%.

4. В среднем на 100 женщин в возрасте 15 лет и старше приходится 147 рождённых детей. Из указавших число детей женщин, 38% – родили двоих детей, 36% – одного ребенка, 10% – троих и более.

5. Каждая пятя жительница Тверской области в возрасте 15 лет и старше имеет диплом о высшем образовании. А 45% закончили среднее профессиональное образование.

6. 37% опрошенных во время переписи женщин живут на собственную зарплату. 41% – на пенсии, пособия и другие выплаты и у 19% опрошенных женщин источником средств к существованию является обеспечение со стороны других лиц.

Какими бы вы ни были, в ы прекрасны! С праздником, милые женщины!