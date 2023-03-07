МЧС работает в режиме повышенной готовности из-за ухудшения погоды в Тверской области

МЧС работает в режиме повышенной готовности Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

ГУ МЧС России в праздничные дни переведен на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий.

Утром и днем 8 марта на территории Тверской области ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, налипание мокрого снега. Усиление южного, юго-восточного ветра 8-13 м/с.

- Для своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия силы и средства находятся в повышенной готовности в период прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений. Круглосуточно работает оперативный штаб, - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Тверской области - начальник управления гражданской обороны и защиты населения подполковник Николай Бондарь.

Для обращения граждан организована работа "горячей линии". Звонки принимаются по телефону: 8 (4822) 39-09-82.