8 марта пригородные поезда на участке Москва-Тверь будут ходить по расписанию воскресенья

8 марта меняется расписание пригородных поездов Фото: Олег ЗОЛОТО

8 марта пригородные поезда на участке Москва-Тверь (Конаково) будут ходить по расписанию воскресенья.

- Это относится как к обычным электричкам (6000-е поезда), так и к экспрессам "Ласточка" (7000-е), - сообщает Московско-Тверская ППК.

Все пригородные поезда на участке Тверь-Бологое (Торжок) и на отдаленных маршрутах будут курсировать в соответствии с календарными днями недели.

Абонементы "Рабочего дня" не действуют 8 марта, абонементы "Выходного дня" действуют 7, 8, 9 марта

Уточняйте расписание перед поездкой.