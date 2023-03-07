В Тверской области создадут сеть зарядных станций для электромобилей

Зарядные станции будут размещаться на АЗС, вдоль улиц и на парковках. Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

В Тверской области утверждён план мероприятий по развитию рынка зарядной инфраструктуры для электромобилей. Соответствующий пакет документов был принят 7 марта на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени.

Зарядные станции будут размещаться на придорожных многофункциональных комплексах или АЗС. В городах – вдоль улиц и на парковках. Станции мощностью не менее 149 к Вт должны будут работать круглосуточно и иметь возможность питать два электромобиля одновременно.

Компаниям, реализующим инвестиционные проекты по строительству зарядных станций, планируется возмещать часть затрат на закупку оборудования (60% от суммы расходов). Предусмотрены субсидии для возмещения затрат на технологическое присоединение объектов зарядной инфраструктуры – 30% от расходов.

Губернатор также отметил, что в первую очередь зарядные станции должны появиться на дорогах, ведущих к популярным достопримечательностям, и на туристических территориях.