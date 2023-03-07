Транспортные полицейские дарили женщинам цветы на вокзале в Твери

Полицейские провели традиционную акцию «8 Марта - в каждый дом». Фото: пресс-служба ЛО МВД на станции Тверь

На железнодорожном вокзале в Твери сотрудники транспортной полиции поздравили женщин с наступающим Международным женским днём.

В преддверии 8 Марта сотрудники патрульно-постовой службы линейного отдела МВД России на станции Тверь провели традиционную акцию «8 Марта - в каждый дом».

Стражи порядка поздравляли представительниц прекрасной половины человечества с приближающимся праздником и дарили весенние цветы. Пользуясь случаем, транспортные полицейские также вручали тверичанкам памятки с информацией о безопасности.

"Милые дамы искренне радовались оказанному вниманию и благодарили правоохранителей за подаренное им весенние настроение, проявленную заботу, добрые слова и цветы", - сообщает пресс-служба ЛО МВД на станции Тверь.