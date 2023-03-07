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НовостиОбщество7 марта 2023 14:28

Библиотеки Твери 8 марта работать не будут

Книги можно будет взять и сдать на следующий день
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
8 марта в библиотеках - выходной.

8 марта в библиотеках - выходной.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В международный женский день 8 марта библиотеки имени Горького и Герцена (а также другие библиотеки муниципальной библиотечной сети Твери) будут закрыты.

Приходить за книгами можно будет на следующий день, 9 марта. Это официальный рабочий день, а значит, библиотеки будут работать по стандартному графику:

библиотека имени Горького - с 9:00 до 20:00;

библиотека имени Герцена - с 10:00 до 20:00;

остальные библиотеки муниципальной сети - по расписанию.