Библиотеки Твери 8 марта работать не будут

8 марта в библиотеках - выходной. Фото: Евгения ГУСЕВА

В международный женский день 8 марта библиотеки имени Горького и Герцена (а также другие библиотеки муниципальной библиотечной сети Твери) будут закрыты.

Приходить за книгами можно будет на следующий день, 9 марта. Это официальный рабочий день, а значит, библиотеки будут работать по стандартному графику:

библиотека имени Горького - с 9:00 до 20:00;

библиотека имени Герцена - с 10:00 до 20:00;

остальные библиотеки муниципальной сети - по расписанию.