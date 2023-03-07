В Твери проходят праздничные концерты и встречи в честь 8 марта

В Твери организованы праздничные программы в честь 8 марта Фото: администрация Твери

В тверских муниципальных учреждениях культуры, дополнительного образования и молодежной политики праздничные концерты, игровые программы, познавательные презентации, литературно-музыкальные композиции, посвященные Международному женскому дню.

Вечером, 7 марта концертные программы пройдут во дворцах культуры Заволжского и Московского районов города. В ДК «Затверецкий» состоится выступление муниципального духового оркестра под управлением Павла Смирнова под названием «Настроение – весна». В ДК «Синтетик» запланирован концерт «Весна, цветы и комплименты». ДК посёлка Литвинки ждет гостей на программу «Цветущее настроение». ДК посёлка Сахарово приглашает всех желающих на развлекательную программу «Есть в марте день особый...».

Мероприятия также организованы в филиалах муниципальной библиотечной системы.

Праздничные мероприятия продолжатся 8 и 9 марта в ДЦ «Мир», ДК «Затверецкий» и ДК «Химволокно», в библиотеках города, ДШИ им. В.В. Андреева, ДШИ им. В.А. Серова и в Тверском городском музейно-выставочном центре.