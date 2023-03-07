Тверские полицейские навестили вдову погибшего сотрудника органов внутренних дел

Галина Евгеньевна поблагодарила полицейских за проявленную заботу и внимание Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудники Информационного центра УМВД России по Тверской области навестили и поздравили с Международным женским днем вдову погибшего в 1985 году при исполнении служебных обязанностей командира отдельного батальона патрульно-постовой службы капитана милиции Юрия Догадина Галину Догадину.

За проявленные мужество и героизм Юрий Догадин посмертно награждён орденом Красной Звезды.

Галина Евгеньевна сердечно поблагодарила полицейских за проявленную заботу и внимание и пожелала им успехов в службе.