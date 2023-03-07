Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 марта 2023 13:38

Тверские полицейские навестили вдову погибшего сотрудника органов внутренних дел

И поздравили с 8 марта
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Галина Евгеньевна поблагодарила полицейских за проявленную заботу и внимание Фото: УМВД России по Тверской области

Галина Евгеньевна поблагодарила полицейских за проявленную заботу и внимание Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудники Информационного центра УМВД России по Тверской области навестили и поздравили с Международным женским днем вдову погибшего в 1985 году при исполнении служебных обязанностей командира отдельного батальона патрульно-постовой службы капитана милиции Юрия Догадина Галину Догадину.

За проявленные мужество и героизм Юрий Догадин посмертно награждён орденом Красной Звезды.

Галина Евгеньевна сердечно поблагодарила полицейских за проявленную заботу и внимание и пожелала им успехов в службе.