В Тверской области теперь действует единый центр занятости населения

В регионе проведена централизация служб занятости. Все они теперь завязаны на единый центр в Твери.
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В регионе единый центр занятости населения объединил все муниципальные службы ведомства. В структуру вошли 12 межрайонных и районных филиалов.
Подробности сообщила пресс-служба областного правительства.
Указывается, что централизованная модель позволит внедрить единые формы работы, систему контроля и гибкого управления. Работа проведена в рамках комплексного реформирования органов службы занятости Российской Федерации.
Следующим шагом преобразований станет модернизация под брендом «Работа России» в 2025 году.
Первыми в Верхневолжье были модернизированы центры занятости населения в Твери и Рамешках. Этот опыт будет распространен на все точки присутствия службы занятости в муниципалитетах.
С 2023 года услуги в сфере занятости переведены в электронный вид. Заявления в органы службы занятости подаются через портал «Работа России».