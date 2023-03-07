В Тверской области теперь действует единый центр занятости населения

В регионе проведена централизация служб занятости. Все они теперь завязаны на единый центр в Твери. Фото: ПТО

В регионе единый центр занятости населения объединил все муниципальные службы ведомства. В структуру вошли 12 межрайонных и районных филиалов.

Подробности сообщила пресс-служба областного правительства.

Указывается, что централизованная модель позволит внедрить единые формы работы, систему контроля и гибкого управления. Работа проведена в рамках комплексного реформирования органов службы занятости Российской Федерации.

Следующим шагом преобразований станет модернизация под брендом «Работа России» в 2025 году.

Первыми в Верхневолжье были модернизированы центры занятости населения в Твери и Рамешках. Этот опыт будет распространен на все точки присутствия службы занятости в муниципалитетах.

С 2023 года услуги в сфере занятости переведены в электронный вид. Заявления в органы службы занятости подаются через портал «Работа России».