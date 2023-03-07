В Твери в преддверии 8 марта организована уличная торговля цветами

В Твери открыты уличные точки торговли живыми цветами Фото: администрация Твери
В преддверии 8 марта на улицах Твери организована уличная торговля цветами. Павильоны размещены в каждом районе города и работают ежедневно с 8:00 до 20:00.
Торговые точки находятся по адресам:
- пр-т Волоколамский, у д. 2/20 (пересечение с пр-том Победы);
- ул. Новоторжская, у д. 14/30;
- пр-т Калинина, у д. 6;
- ул. Трехсвятская (пересечение с улицей Желябова);
- пр-т Чайковского, у д. 24/2б (остановка);
- пр-т Чайковского, у д. 46;
- пр-т Чайковского, у д. 86.
- ул. Вагжанова, у д. 2а;
- ул. Резинстроя, у д. 8, к. 1;
- ул. Склизкова, у д. 70;
- ул. Центральная, у д. 18;
- бул. Гусева, у д. 14, к. 3;
- пл. Гагарина, у д. 1 (у МБУ ДК «Химволокно);
- ул. Можайского, у д. 58 (пересечение с бульваром Гусева);
- ул. Вагжанова, у д. 8;
- ул. Можайского, у д. 61;
- ул. Орджоникидзе (остановка «бульвар Цанова»);
- ул. Фадеева, у д. 20;
- пр-т Победы, пересечение с Волоколамским пр-том, у д. 13;
- пос. Химинститута (на площади перед муниципальным бюджетным учреждением Дворец культуры «Синтетик»);
- ш. Бурашевское, у д. 36 (у ТЦ «Айсберг»);
- пр-т Победы, у д. 45/28.
- пр-т Калинина, у д. 14;
- пр-т Калинина, у д. 14;
- ул. Коминтерна, у д. 20;
- пр-т Ленина, у д. 17/3 (пересечение с улицей Лизы Чайкиной);
- ул. Георгиевская (пересечение с улицей И. Касьянова);
- ул. Громова, у д. 28, корп. 1;
- пр-т Калинина, между д. 11 и 13;
- бул. Профсоюзов, у д. 2а;
- ул. Дружинная, у д. 12;
- ул. Оснабрюкская, у д. 25, корп. 1.
- ул. Горького, напротив д. 19 (сквер у фонтана)
- ул. Горького, у д. 136/6 и пос. Литвинки, у д. 30;
- ул. Горького, у д. 136/6;
- пос. Сахарово, улица Маршала Василевского, у д. 17;
- шос. Петербургское, у д. 89;
- шос. Петербургское, у д. 82/2 (остановка «ДСК»);
- ул. Зинаиды Коноплянниковой, у д. 20;
- пр-т Комсомольский, у д. 1/28 (у детской поликлиники);
- пр-т Комсомольский, у д. 2/26;
- шос. Петербургское, остановка «Вагонный завод» (на разворотном кольце);
- ул. Хрустальная (на разворотном кольце);
- бул. Молодежный, напротив д. 4;
- ул. 2-я Красина (остановка напротив д. 78);
- ул. Академика Туполева, у д. 109.
Посмотреть все адреса можно на интерактивной карте.