В Твери в преддверии 8 марта организована уличная торговля цветами

В Твери открыты уличные точки торговли живыми цветами Фото: администрация Твери

В преддверии 8 марта на улицах Твери организована уличная торговля цветами. Павильоны размещены в каждом районе города и работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

Торговые точки находятся по адресам:

Центральный район

- пр-т Волоколамский, у д. 2/20 (пересечение с пр-том Победы);

- ул. Новоторжская, у д. 14/30;

- пр-т Калинина, у д. 6;

- ул. Трехсвятская (пересечение с улицей Желябова);

- пр-т Чайковского, у д. 24/2б (остановка);

- пр-т Чайковского, у д. 46;

- пр-т Чайковского, у д. 86.

Московский район

- ул. Вагжанова, у д. 2а;

- ул. Резинстроя, у д. 8, к. 1;

- ул. Склизкова, у д. 70;

- ул. Центральная, у д. 18;

- бул. Гусева, у д. 14, к. 3;

- пл. Гагарина, у д. 1 (у МБУ ДК «Химволокно);

- ул. Можайского, у д. 58 (пересечение с бульваром Гусева);

- ул. Вагжанова, у д. 8;

- ул. Можайского, у д. 61;

- ул. Орджоникидзе (остановка «бульвар Цанова»);

- ул. Фадеева, у д. 20;

- пр-т Победы, пересечение с Волоколамским пр-том, у д. 13;

- пос. Химинститута (на площади перед муниципальным бюджетным учреждением Дворец культуры «Синтетик»);

- ш. Бурашевское, у д. 36 (у ТЦ «Айсберг»);

- пр-т Победы, у д. 45/28.

Пролетарский район

- пр-т Калинина, у д. 14;

- пр-т Калинина, у д. 14;

- ул. Коминтерна, у д. 20;

- пр-т Ленина, у д. 17/3 (пересечение с улицей Лизы Чайкиной);

- ул. Георгиевская (пересечение с улицей И. Касьянова);

- ул. Громова, у д. 28, корп. 1;

- пр-т Калинина, между д. 11 и 13;

- бул. Профсоюзов, у д. 2а;

- ул. Дружинная, у д. 12;

- ул. Оснабрюкская, у д. 25, корп. 1.

Заволжский район

- ул. Горького, напротив д. 19 (сквер у фонтана)

- ул. Горького, у д. 136/6 и пос. Литвинки, у д. 30;

- ул. Горького, у д. 136/6;

- пос. Сахарово, улица Маршала Василевского, у д. 17;

- шос. Петербургское, у д. 89;

- шос. Петербургское, у д. 82/2 (остановка «ДСК»);

- ул. Зинаиды Коноплянниковой, у д. 20;

- пр-т Комсомольский, у д. 1/28 (у детской поликлиники);

- пр-т Комсомольский, у д. 2/26;

- шос. Петербургское, остановка «Вагонный завод» (на разворотном кольце);

- ул. Хрустальная (на разворотном кольце);

- бул. Молодежный, напротив д. 4;

- ул. 2-я Красина (остановка напротив д. 78);

- ул. Академика Туполева, у д. 109.

Посмотреть все адреса можно на интерактивной карте.