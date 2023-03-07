Жителей Тверской области предупредили об ухудшении погоды 8 марта

Из-за непогоды ожидается ухудшение дорожной обстановки Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщает, что утром и днем 8 марта на территории региона ожидается снег, мокрый снег, местами сильный. Возможно налипание мокрого снега. Усиление южного, юго-восточного ветра до 8-13 м/с.

Температура воздуха в ночь на 8 марта -13... -8 градусов, днем -4... +1.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Тверской области соблюдать меры безопасности, воздержаться от выездов за город без крайней необходимости.

Будьте внимательны и осторожны!