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НовостиОбщество7 марта 2023 10:50

В Тверской области инспекторы ГИБДД дарят цветы женщинам-водителям

"Цветочные патрули" проходят в городах Верхневолжья
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Инспекторы дарят цветы женщина-водителям Фото: УМВД России по Тверской области

Инспекторы дарят цветы женщина-водителям Фото: УМВД России по Тверской области

В преддверии 8 Марта в городах Тверской области работают "цветочные патрули".

- В Твери, Нелидове, Вышнем Волочке, Ржеве и других городах инспекторы ГИБДД дарят тюльпаны женщинам-водителям, - сообщили в УМВД России по Тверской области.

Каждой женщине за рулем госавтоинспекторы напомнили о необходимости быть внимательными, ответственно относиться к управлению транспортным средством и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.