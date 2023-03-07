В Тверской области инспекторы ГИБДД дарят цветы женщинам-водителям

Инспекторы дарят цветы женщина-водителям Фото: УМВД России по Тверской области

В преддверии 8 Марта в городах Тверской области работают "цветочные патрули".

- В Твери, Нелидове, Вышнем Волочке, Ржеве и других городах инспекторы ГИБДД дарят тюльпаны женщинам-водителям, - сообщили в УМВД России по Тверской области.

Каждой женщине за рулем госавтоинспекторы напомнили о необходимости быть внимательными, ответственно относиться к управлению транспортным средством и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.