Тверские акробаты завоевали награды "Кубка Ярослава Мудрого" Фото: областной спорткомитет

В Ярославле состоялись Всероссийские соревнования по прыжкам на батуте "Кубок Ярослава Мудрого". Участие в них приняли более 300 акробатов из 18 регионов. Тверскую область представляли спортсмены из Твери, Торжка и Торопца. Результаты соревнований опубликовал областной спорткомитет.

Победителями ярославского турнира стали Виктор Мазалов (Торжок) и Марика Викторова (Тверь) среди мальчиков и девочек 2013-2014 годов рождения. Златослава Иванова (Тверь) завоевала серебряную медаль.

В старшей группе (2011-2012 годов рождения) первые места заняли Глеб Загвозкин и Таисия Савинова из Твери.

В прыжках на акробатической дорожке среди юношей и девушек 2009-2010 годов рождения серебро - у Арины Кузнецовой (Торжок) и две бронзы - у Эвелины Кулагиной (Торжок) и Максима Михайлова (Торопец).

Еще две медали получили юниорки (2007-2008 год рождения): второй стала Полина Овечкина (Торопец), третьей - Анастасия Рябова (Торжок).

В прыжках на двойном минитрампе бронзу завоевал Максим Благом из Твери.

"Кубок Ярослава Мудрого" является плановым для подготовки к командному первенству России, которое состоится в 21-25 марта в Сочи.