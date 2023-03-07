Роспотребнадзор Тверской области дал рекомендации по выбору живых цветов на 8 марта

Щепотка сахара поможет дольше сохранить свежесть роз, тюльпанов и гвоздик Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В преддверии Международного женского дня Роспотребнадзор напоминает о правилах выбора живых цветов.

- Обратите внимание на стебель, он не должен быть сухим. Хорошим признаком свежести при покупке цветов, и в частности - роз, является наличие так называемой "рубашки" или "рубашечного листа". Это самые нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки и обрамляют полураспустившийся бутон. Нередко продавцы удаляют эти лепестки, чтобы придать розе более эстетичный вид, поэтому отсутствие "рубашки" не является свидетельством "второй свежести" цветка, - отмечают специалисты.

Выбирайте полураскрытые живые цветы. Они простоят в вазе дольше.

У свежих цветов лепестки эластичные, а у растений не первой свежести - вялые, слабые, подсохшие и могут опадать.

Под яркой упаковкой и украшениями готового букета может скрываться второсортный товар.

Чтобы цветы простояли дольше, не оставляйте их надолго без воды, сохраните от перепада температур. Выбирайте "правильных" соседей. Не ставьте в одну вазу нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны.

Щепотка сахара поможет дольше сохранить свежесть роз, тюльпанов и гвоздик.

Ухудшение качества товара по вине продавца или курьера может служить основанием для предъявления потребителем требования о возврате стоимости букета.