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НовостиОбщество7 марта 2023 8:11

В Тверской области выявлено 5900 случаев ОРВИ

Эпидпорог не превышен
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области ОРВИ болеют 5900 человек

В Тверской области ОРВИ болеют 5900 человек

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом.

На девятой календарной неделе 2023 года в области выявлено 5900 случаев ОРВИ. Показатель ниже уровня недельного расчетного эпидемического порога по совокупному населению на 49,3%.

- Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена преимущественно респираторными вирусами гриппозной и не гриппозной этиологии (грипп В, грипп А (H1N1)), РС-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы и др., - сообщает пресс-служба ведомства.

Привито более 580 000 населения области.