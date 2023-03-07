В Тверской области выявлено 5900 случаев ОРВИ

В Тверской области ОРВИ болеют 5900 человек Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом.

На девятой календарной неделе 2023 года в области выявлено 5900 случаев ОРВИ. Показатель ниже уровня недельного расчетного эпидемического порога по совокупному населению на 49,3%.

- Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена преимущественно респираторными вирусами гриппозной и не гриппозной этиологии (грипп В, грипп А (H1N1)), РС-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы и др., - сообщает пресс-служба ведомства.

Привито более 580 000 населения области.