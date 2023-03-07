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НовостиОбщество7 марта 2023 8:05

В Тверской области по решению суда отремонтируют здание детского сада

Учреждению требуется капремонт
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Здание отремонтируют по решению суда

Здание отремонтируют по решению суда

Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Кимрскую межрайонную прокуратуру обратились родители воспитанников дошкольного образовательного учреждения.

В ходе проверки было установлено, что в здании детского сада протекает крыша, рушится штукатурка. Учреждению требуется капитальный ремонт кровли.

Прокуратурой направлено в суд исковое заявление к администрации округа и дошкольному образовательному учреждению с требованиями провести ремонт кровельного покрытия здания.

Судом требования удовлетворены, решение не вступило в законную силу.