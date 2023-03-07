В Тверской области по решению суда отремонтируют здание детского сада

Здание отремонтируют по решению суда Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Кимрскую межрайонную прокуратуру обратились родители воспитанников дошкольного образовательного учреждения.

В ходе проверки было установлено, что в здании детского сада протекает крыша, рушится штукатурка. Учреждению требуется капитальный ремонт кровли.

Прокуратурой направлено в суд исковое заявление к администрации округа и дошкольному образовательному учреждению с требованиями провести ремонт кровельного покрытия здания.

Судом требования удовлетворены, решение не вступило в законную силу.