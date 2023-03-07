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НовостиОбщество7 марта 2023 7:43

В Твери УК обязали привести в порядок фасад дома №8 на проспекте Калинина

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Нарушения при содержании дома выявила прокуратура

Нарушения при содержании дома выявила прокуратура

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратурой Пролетарского района Твери в ходе проверки установлены нарушения законодательства при содержании общего имущества дома №8 на проспекте Калинина.

Дом находится в управлении ООО УК "Корунд". Отмостка, штукатурный слой на наружных стенах фасадов и балконных плит дома имели трещины и сколы, окраска стен не произведена.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением. УК обязали в течение шести месяцев устранить нарушения.

Решение суда не вступило в законную силу.