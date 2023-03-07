В Твери УК обязали привести в порядок фасад дома №8 на проспекте Калинина

Нарушения при содержании дома выявила прокуратура Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратурой Пролетарского района Твери в ходе проверки установлены нарушения законодательства при содержании общего имущества дома №8 на проспекте Калинина.

Дом находится в управлении ООО УК "Корунд". Отмостка, штукатурный слой на наружных стенах фасадов и балконных плит дома имели трещины и сколы, окраска стен не произведена.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением. УК обязали в течение шести месяцев устранить нарушения.

Решение суда не вступило в законную силу.