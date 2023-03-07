В Твери обсудили возможность создания городского медиа-центра для школьников

В Твери хотят создать единый городской школьный медиа-центр Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Создание единого медиа-центра для детей, сотрудничество со средствами массовой информации и развитие школьных медиа обсуждалось на совещании в администрации Твери под председательством заместителя главы администрации Людмилы Хоменко.

Участие в совещании приняли представители местных СМИ, а также руководители школьных редакций и телестудий.

В настоящее время во всех 52 общеобразовательных учреждениях Твери созданы детские СМИ - газеты, радиостанции и телестудии.

- В школах Твери работают 11 видео- и 6 радиостудий, выпускается 39 печатных изданий, активно ведётся 40 аккаунтов общеобразовательных учреждений в социальных сетях, – рассказала начальник управления образования администрации Твери Наталья Жуковская. – В каждой школе ребята сами выбирают интересные для них направления работы, а мы помогаем им развивать необходимые компетенции.

В качестве одного из возможных направлений дальнейшей работы было рассмотрено предложение о создании единого городского школьного медиа-центра, в котором учащиеся различных школ могли бы вместе работать над созданием контента, обмениваться опытом, проходить обучение и мастер-классы у профессионалов масс-медиа.

- Проект будет запущен на базе Дворца творчества детей и молодёжи. К участию в совещаниях по вопросу развития школьных медиа также будут приглашаться педагоги, родители, представители общественности, - сообщили в пресс-службе администрации Твери.