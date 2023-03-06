В Тверской области задержан курьер, которому передавали деньги обманутые пенсионеры

Курьер забирал деньги у пенсионеров и передавал аферистам Фото: УМВД России по Тверской области
Сотрудниками отдела уголовного розыска МО МВД России задержан житель города Кимры, подозреваемый в мошенничествах.
Предварительно установлено, что фигурант выполнял роль курьера, обманывая пенсионеров. Аферисты сообщали потерпевшим, что их родственники в беде, а курьер забирал деньги.
Злоумышленника задержали по горячим следам в момент, когда он переводил деньги потерпевших своим подельникам в одном из банкоматов.
В полиции подозреваемый сознался в содеянном. Он находится в изоляторе временного содержания. По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.