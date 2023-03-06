В Тверской области наркокурьер планировал сбыть два килограмма наркотиков

За сбыт наркотиков мужчине грозит пожизненное заключение Фото: УМВД России по Тверской области

Патрульным экипажем ДПС на трассе М-10 "Россия" в Тверской области был остановлен легковой автомобиль под управлением 36-летнего жителя Республики Карелия. Мужчину заподозрили в перевозке наркотических средств.

В ходе досмотра транспортного средства полицейскими обнаружено и изъято 2 кг наркотического средства.

- По данным оперативников, изъятое вещество фигурант планировал распространять на территории Калининского района. Злоумышленник задержан и водворен в изолятор временного содержания, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ.

Фигуранту грозит пожизненное заключение. Ведется следствие.