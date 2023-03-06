В Твери женщины-полицейские соревновались в стрельбе из пистолета Макарова

Женщины-полицейские соревновались в стрельбе из пистолета Макарова Фото: УМВД России по Тверской области

В стрелковом тире УМВД в преддверии 8 Марта прошли лично-командные соревнования по стрельбе из пистолета Макарова среди сотрудниц УМВД России по Тверской области.

50 женщин-полицейских соревновались в составе 10 команд. Среди участниц были представительницы УМВД России по городу Твери, экспертно-криминалистического центра, Управления по вопросам миграции, следственного управления, уголовного розыска, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, информационного центра, инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудницы Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, а также представительницы территориальных отделов полиции.

- Участницы стреляли из 9-мм пистолета Макарова с расстояния 25 метров по неподвижной мишени из положения стоя с одной или двух рук, без опоры. По итогам состязаний определились результаты в личном и командном зачетах, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Первое место завоевала команда тверских полицейских. Второе - команда из Кашина. Третий результат показали сотрудницы полиции из города Кимры.

В личном зачете победу одержала сотрудница УМВД России по городу Твери Владлена Венкова, второй результат - у сотрудницы МО МВД России "Кашинский" Дарьи Гуркаловой, третье место - у сотрудницы МО МВД России "Ржевский" Татьяны Болдиной.