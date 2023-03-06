В Тверской области в ДТП пострадали двое мужчин и восьмимесячный малыш

В ДТП пострадали двое мужчин и маленький ребенок Фото: Госавтоинспекция города Кимры

ДТП случилось утром, 3 марта, на 13 км+350 м автодороги Кимры-Клетино-Дубна Кимрского района, Тверской области.

19-летний водитель, управляя автомобилем "Тойота Рав 4", неправильно выбрал скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, потерял контроль над управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Рено Дастер", под управлением 48-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали оба водителя, а так же 8-месячный ребенок-пассажир автомашины "Рено Дастер".

Как сообщили в Госавтоинспекции города Кимры, ребенка перевозили без кресла на руках матери. С травмами он был госпитализирован.