В Тверской области выросли реальные зарплаты

Зарплаты в среднем обогнали инфляцию. Фото: Мария ЛЕНЦ

По информации Тверьстата, в Тверской области за год реальные зарплаты выросли на 4,4% (в январе 2023 года по сравнению с январём 2022 года). При этом номинальные зарплаты за тот же период поднялись на 17,2%.

Поясним, что номинальная зарплата - это конкретная сумма, которую получает работник. А реальная зарплата - есть покупательная способность номинальной зарплаты. Она показывает, сколько товаров и услуг можно было приобрести на полученную зарплату в прошлому году и сколько - в нынешнем.

Отметим также, что по данным Тверьстата, потребительские цены в январе 2023 года по сравнению с январём 2022-го выросли на 11,7%.