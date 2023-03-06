В женской колонии в Тверской области прошёл конкурс красоты

В женской исправительной колонии в Вышнем Волочке прошел конкурс красоты "Мисс Северная Венеция" Фото: УФСИН России по Тверской области

В преддверии 8 марта в женской исправительной колонии в Вышнем Волочке прошел конкурс красоты "Мисс Северная Венеция" среди осужденных женщин. Победительницу выбирали в нескольких конкурсных испытаниях.

На первом этапе пять конкурсанток представили свою малую родину, рассказали о своей судьбе, учителях и наставниках. На творческом этапе осужденные читали стихи, пели, танцевали и представили миниатюру с новостным сюжетом о Вышнем Волочке.

На этапе "Уроки домоводства" конкурсантки продемонстрировали кулинарные способности.

Самым ярким этапом конкурса стало "Дефиле". Участницы показали свое швейное мастерство, представив наряды, сделанные своими руками.

- После тщательного подсчета результатов жюри было объявлено, что титул "Мисс Северная Венеция" завоевала осужденная Анна Ивановец. Также были определены "Вице-Мисс Северная Венеция", "Мисс Очарование", "Мисс Элегантность", "Мисс Талант", "Мисс Стиль", "Мисс Изобретательность", - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тверской области.