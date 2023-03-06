Инспекторы ГИМС предупреждают рыбаков об опасности выхода на лёд в Тверской области

Жителей Тверской области предупредили об опасности тонкого льда Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Сотрудники ГИМС МЧС России увеличивают количество профилактических рейдов и патрулирований водоемов в Тверской области.

За минувшие выходные инспекторы провели 12 патрулирований, рыбакам объяснили, что выходить на тонкий весенний лед опасно.

- Ежедневно специалисты проводят контроль и мониторинг состояния льда на водоемах Тверской области с помощью судна на воздушной подушке, который показал, что на реках стали появляться промоины, и лед стал хрупким, - сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.

Жителей призывают проявлять осторожность, воздержаться от рыбалки на тонком льду, не переходить водоемы по льду, не выезжать на лед на транспорте и не оставлять без присмотра детей.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов - 101, 112). «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области - 8 (4822)39-99-99.