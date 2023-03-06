В Тверской области завершены основные восстановительные работы по электроснабжению

Энергетики продолжают работу по заявкам потребителей Фото: филиал ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго»

В Тверской области, по данным на 6 марта, завершен основной объем восстановительных работ по электроснабжению.

- В регионе по-прежнему остаются локальные отключения электроэнергии по сети 0,4 кВ. Энергетики Тверьэнерго устраняют их по мере поступления информации по заявкам потребителей, - сообщила начальник отдела по связям с общественностью филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» Евгения Ахапкина.

Сотрудники электросетевой компании также устраняют угрожающие падением на воздушные линии деревья, нависающие из-за пределов охранных зон под тяжестью наледи и снежных масс после прошедшего снегопада. В связи с проведением работ возможны локальные контролируемые отключения на электросетях.