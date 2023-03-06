В Твери за неубранные сосульки с крыш оштрафованы 25 управляющих организаций Фото: администрация Твери

Администрация Твери продолжает ежедневный мониторинг территорий с целью выявления нарушений со стороны управляющих организаций. С января 2023 года автоматические системы фиксируют дома с неубранными сосульками и наледью.

За первые два месяца работы к административной ответственности по данному пункту привлечены 25 управляющих организаций.

- Автоматическая фиксация нарушений проводится ежедневно во всех районах города, – рассказал председатель административной комиссии Твери Роман Земцев. - Полученные данные в электронном формате передаются в административную комиссию, где после рассмотрения и в зависимости от степени угрозы для жизни и здоровья граждан, может быть принято решение о назначении административного наказания.

Ещё один вид нарушений, который фиксируют автоматические системы - размещение автомобилей на газонах. С начала 2023 года по материалам автофиксации к ответственности привлечены 720 автовладельцев.